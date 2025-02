Pinacoteca Agnelli, nuove installazioni sulla Pista 500

A partire da mercoledì 16 aprile la Pista 500, il progetto artistico della Pinacoteca Agnelli sulla pista di collaudo delle automobili Fiat, ospiterà quattro nuove installazioni degli artisti Allora & Calzadilla, Rong Bao, Francesco Gennari e Silvia Rosi. I progetti si aggiungono alle opere già presenti sul giardino sospeso sul tetto del Lingotto di Thomas Bayrle, Monica Bonvicini, Valie Export, Sylvie Fleury, Dominique Gonzalez-Foerster, Marco Giordano, Alicja Kwade, Louise Lawler, Finnegan Shannon, Cally Spooner e Superflex.

Nel mese di maggio, da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, torna per il terzo anno Sul tetto del Salone, la speciale collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Sarà introdotta la speciale riduzione offerta a lettrici e lettori per l'intero mese di maggio: mostrando il biglietto del Salone del Libro si avrà diritto al biglietto ridotto per la Pista 500 e la Pinacoteca Agnelli, con la collezione permanente e la mostra Salvo. Arrivare in tempo. L'esposizione, a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti, che occupa tre piani della Pinacoteca, prosegue fino a domenica 25 maggio. Si tratta della più ampia mostra dedicata all'artista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA