Galleria 'Verta', inizia l'ultima fase dei lavori

Parte il 21 febbraio l'ultima fase degli interventi all'interno di galleria 'Verta', lunga 3,4 km sulla statale 229 "del Lago d'Orta" a Omegna (Vco)). Il via libera dopo l'esito dei test eseguiti generando focolai controllati nel tunnel. Per consentire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza . informa Anas - la galleria sarà chiusa al traffico con circolazione indirizzata sulla viabilità alternativa locale.

L'investimento complessivo per l'esecuzione di questa seconda e ultima fase di interventi ammonta a circa 10 milioni di euro.

Il completamento dei lavori con la riapertura al traffico della galleria in entrambe le direzioni è previsto entro il 30 aprile 2026.



