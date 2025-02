Compra sigarette all'automatico con monete deformate, denunciato

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola, per spendita di monete alterate. L'uomo aveva acquistato, dal distributore automatico di una tabaccheria, sigarette per circa 90 euro usando monete deformate, che aveva recuperato nelle automobili sottoposte a rottamazione.

Si tratta, ha spiegato il cinquantaseienne, che lavora per un autodemolitore della zona, di monete dimenticate nelle auto inviate a rottamazione. Passando attraverso i rulli però anche loro vengono schiacciate e deformate.

A segnalare il tutto ai carabinieri è stato il proprietario della tabaccheria: oltre a trovarsi con monete non spendibili, in alcuni casi il distributore automatico si è inceppato.





