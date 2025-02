Cirio confermato capodelegazione Italia al Comitato Ue Regioni

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, è stato riconfermato alla guida della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni per altri due anni e mezzo. La nomina è stata confermata per acclamazione durante una riunione della delegazione a margine della sessione inaugurale del nuovo mandato quinquennale del Comitato in corso a Bruxelles.

Esprimendo "soddisfazione" per la nomina, Cirio ne ha sottolineato l'importanza perché, ha detto: "la nostra è una delegazione italiana che si esprime indipendentemente dall'appartenenza politica: ci sono esponenti di diverse famiglie politiche ma l'aver avuto una convergenza su un nome fa sì che ancora una volta ci si ricordi che quando uno arriva qui a Bruxelles rappresenta l'Italia, non rappresenta il suo partito".

Questo lo spirito con cui il governatore piemontese orienterà il mandato nei prossimi due anni e mezzo, con la prospettiva "di impegnarci in maniera determinante per dare al Comitato delle Regioni sempre più spazio e sempre più ruolo". L'Europa - ha concluso - "sta maturando una sensibilità diversa, di chi sa che i territori contano e che l'Europa non è tutta uguale, che quando tu applichi o studi o predisponi una direttiva europea devi poi tenere in considerazione che ci sono Paesi diversi e regioni diverse". Durante la prima riunione della delegazione, Antonio Mazzeo e Matteo Bianchi - rispettivamente presidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere comunale di Varese - sono stati nominati vicepresidenti.



