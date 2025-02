Chiorino presenta l'Accademia del Welfare a Cuneo

"Alle accademie di filiera sono attribuiti 96 milioni di euro, di cui 2,5 milioni già declinati sull'Accademia del Welfare". Lo ha spiegato la vicepresidente e assessora regionale alla Formazione, Elena Chiorino, allo Spazio incontri della Fondazione Crc di Cuneo, alla presentazione dei primi sei mesi di attività dell'Accademia del Welfare, iniziativa avviata a settembre 2024 dalla Regione Piemonte.

Obiettivi sono la riqualificazione e l'ampliamento delle competenze dei lavoratori, sia occupati che disoccupati: "Il sistema dell'accademia è flessibile - aggiunge Chiorino - si attiva con pochissime persone in piccoli gruppi e con una formazione il più possibile personalizzata, garantendo opportunità a portata di territorio".

Nei primi mesi di attività, l'Accademia del Welfare ha svolto 42 corsi, con 11.654 ore complessive, per un totale di 698 partecipanti distribuiti su tutto il territorio regionale (94 a Biella, Novara, Vercelli e Vco; 69 ad Alessandria e Asti; 164 a Cuneo; 383 a Torino). L'agenzia formativa Salotto e Fioriti di Rivoli (Torino) è capofila di un partenariato che riunisce 40 agenzie formative, 125 imprese e 25 altri soggetti.

"A distinguere l'accademia è la sua trasversalità" spiega la dirigente regionale Antonietta Zancan: ne fanno parte aziende attive in servizi di welfare, nel settore socio-educativo e socio-sanitario e nell'inclusione socio-lavorativa.



