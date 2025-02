Chiarelli, alla cultura più fondi e maggiore distribuzione

"Nuovi fondi per la cultura, distribuzione territoriale più ampia e risoluzione delle pendenze economiche per gli operatori del settore": questi i punti chiave annunciati oggi dall'assessora alla Cultura del Piemonte durante il primo Tavolo della Cultura 2025. L'incontro ha riunito numerosi operatori del settore ed è stato l'occasione per illustrare le linee guida del Programma Triennale della Cultura 2025-2027 e annunciare un accordo con gli istituti bancari per sbloccare il pagamento degli arretrati destinati alle realtà culturali della Regione.

"Abbiamo ascoltato le esigenze del comparto - spiega Chiarelli - e ci siamo mossi per trovare soluzioni concrete. Con il nuovo Piano triennale puntiamo su crescita, sostenibilità e accessibilità, mentre con l'accordo bancario garantiamo la liquidità necessaria a chi ha subito ritardi nei pagamenti".

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova programmazione è "l'attenzione alla distribuzione delle risorse sul territorio, per garantire che i fondi non siano concentrati esclusivamente a Torino, ma possano sostenere anche le realtà culturali nelle altre province". Il piano prevede infatti "una suddivisione mirata dei finanziamenti, con particolare attenzione ai piccoli centri e alle realtà culturali locali: pur mantenendo un ruolo centrale per la cultura - rimarca Chiarelli - Torino non è l'unica area beneficiaria delle risorse regionali".

Per dare maggiore stabilità agli operatori culturali, la Regione proseguirà poi con la programmazione triennale dei bandi, permettendo alle realtà culturali di pianificare a lungo termine.

E' stato inoltre attivato un sostegno immediato agli operatori culturali in difficoltà attraverso "un'operazione di sensibilizzazione con gli istituti bancari per varare un meccanismo a salvaguardia di centinaia di realtà che rischiavano di non poter proseguire la propria attività a causa dei ritardi nei pagamenti".

È stata inoltre potenziata la misura di aiuti alla produzione cinematografica e televisiva Piemonte Film TV Fund, inizialmente attivata con una dotazione di 4 milioni all'anno per il triennio 2023/2025, che passa nel 2025 a 7 milioni.

Previsti anche interventi per i musei e il patrimonio culturale e per la catalogazione di 400 parchi e giardini storici.



