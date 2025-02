Carnevale Ivrea, voto digitale ideato da azienda Casaleggio

Debutta quest'anno al carnevale di Ivrea il nuovo sistema di voto digitale per decidere i vincitori della battaglia delle arance. Il sistema è stato progettato su richiesta della Fondazione dello Storico Carnevale, che organizza l'evento, dall'azienda Camelot, di cui è ceo Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, fondatore del Movimento 5 Stelle.

"La tradizione del carnevale innova digitalizzando le votazioni dei giudici, dei carri e delle squadre a terra - spiega Casaleggio - nella nostra vita ormai facciamo tutto con il digitale. Oggi, grazie al voto certificato di Camelot.vote, durante il carnevale di Ivrea, i giudici saranno dotati di tablet e le squadre e i carri potranno votare in modo facile, veloce e sicuro dal proprio cellulare".

Nei prossimi giorni verrà fatta una simulazione di funzionamento della App per verificarne l'efficienza. L'esordio è previsto domenica, in occasione della presentazione dei carri da getto.



