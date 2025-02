Atlante all'aeroporto di Torino con stazioni di ricarica rapide

Atlante rafforza la sua presenza nei principali aeroporti italiani con le nuove stazioni di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici presso lo scalo di Torino. Il progetto, nato dalla collaborazione con la Sagat, dà il via ad una partnership strategica per promuovere la mobilità sostenibile e a zero-emissioni in uno degli snodi aeroportuali più importanti del nord Italia.

Le infrastrutture, distribuite nelle principali aree di parcheggio dell'aeroporto, comprendono 19 stalli elettrificati alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Le stazioni offrono una potenza che varia dalla ricarica quick da 22kW fino all'ultra-rapida da 400kW, garantendo una ricarica efficiente e modulata secondo le esigenze per passeggeri, accompagnatori, rent-a-car, taxi e mezzi di pubblica mobilità. Le postazioni sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e progettate per rispondere alle esigenze di tutti, comprese le persone a ridotta mobilità.

"L'inaugurazione rappresenta un passo decisivo verso un futuro a zero emissioni. L'ingresso dell'Aeroporto di Torino nel network Atlante, che conta più di 1.200 punti di ricarica online, tra cui i progetti in corso per lo sviluppo della nostra rete di ricarica sulla rete autostradale italiana, rafforza il posizionamento di Atlante come uno dei principali operatori in Italia ed Europa" spiega Gabriele Tuccillo, ceo di Atlante Italia. "Grazie a questa installazione si concretizza il nostro impegno nella sostenibilità ambientale per ridurre le emissioni che non sono sotto il nostro diretto controllo. Poter offrire ai passeggeri e a tutti gli utenti di Torino Airport la possibilità di utilizzare e ricaricare i propri mezzi di trasporto elettrici costituisce l'ennesimo importante tassello per migliorare l'esperienza per chi si reca in aeroporto e contribuire concretamente alla riduzione dell'impatto ambientale dello scalo e dei suoi utilizzatori" spiega Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.



