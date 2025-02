Olimpiadi Invernali in Italia anche nel 2030 grazie a Torino

"Le Olimpiadi invernali si chiamano delle Alpi francesi, ma vedono protagonisti il Piemonte e la città di Torino". Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che col sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha partecipato oggi a Lione alla cerimonia di costituzione del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali Alpi Francesi previste dal 1 al 17 febbraio 2030, per le quali Torino e il Piemonte ospiteranno il pattinaggio di velocità "Il nostro territorio - ha aggiunto Cirio - ha saputo candidarsi per raccogliere la grande opportunità offerta da questo evento internazionale di poter ospitare una parte delle gare, nello specifico quelle di pattinaggio, che avranno sede all'Oval a Torino. Questa è una notizia molto importante che permette al nostro Piemonte di agganciarsi all'evento olimpico, di poter accedere a finanziamenti importanti per tutto il nostro sistema neve e soprattutto di poter godere di quell'immagine e della promozione che nel 2030 riporterà le Alpi piemontesi sotto i riflettori di tutto il mondo".

"Le Olimpiadi invernali delle Alpi francesi 2030 - aggiunge Lo Russo - arriveranno a Torino e in Piemonte con le gare di pattinaggio che si svilupperanno all'Oval. Avremo una grande occasione di rilancio della vocazione olimpica della nostra città, un risultato reso possibile da un lavoro sinergico delle istituzioni che farà tornare Torino, il Piemonte e le sue valli olimpiche davvero al centro della competizione sportiva tra le più amate nel nostro territorio".



