Multa da 55mila euro per ristorante a Biella, anche cibo scaduto

Multa da 55mila euro e denuncia del titolare per un locale di ristorazione del Biellese in seguito ai controlli dei carabinieri di Cossato con il nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità (Nas) di Torino e il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil) di Biella in una serie di esercizi commerciali.

Uno dei locali ispezionati, ha visto denunciato il gestore del locale, a cui sono state contestate varie sanzioni amministrative, sia in ambito sicurezza che di sanità, per un totale di circa 55.000 euro. Oltre ad essere stata rilevata la presenza di lavoratori irregolari, sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sono state accertate profonde carenze di carattere igienico-sanitario. C'erano anche alimenti scaduti e non tracciati.



