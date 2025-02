'Le parole tra noi leggere' il tema del Salone del Libro

La trentasettesima edizione del Salone del Libro, in programma dal 15 al 19 maggio, avrà come tema 'Le parole tra noi leggere', un verso di Eugenio Montale ma anche il titolo del romanzo di Lalla Romano che ha vinto nel 1969 il premio Strega. "Il Salone vuole essere un momento di incontro fondato sulla parola. Con quella formula un po’ magica di leggerezza che portiamo al Lingotto” ha detto la direttrice editoriale Annalena Benini, nella prima conferenza stampa organizzata al Museo dell'Automobile di Torino. L'immagine del manifesto è stata realizzata da Benedetta Fasson, illustratrice e animatrice, che collabora con realtà diverse, da pubblicità per piccole e grandi aziende, a progetti culturali e artistici.

Il Salone - il secondo che porta la sua firma - si aprirà con la lezione della scrittrice e drammaturga francese Yasmine Reza. Alle sette sezioni dell'anno scorso se ne aggiunge una nuova dedicata ai ragazzi: si chiama Crescere ed è curata da Matteo Lancini, psicoterapeuta e saggista, che dialogherà con il rapper Salmo. Tra gli ospiti - fino a maggio se ne aggiungeranno tanti altri - ci sono anche Tracy Chevalier, Jhumpa Lahiri, Felicia Kingsley, Joël Dicker, Georgi Gospodinov, Felicia Kingsley, Fabio Fazio e Mara Venier, la scrittrice palestinese Adania Shibli, l'avvocato Scott Turow, tra i primi a creare il genere legal thriller. E' previsto un incontro con Giulia Calenda, Francesca e Cristina Comencini. È già aperta la biglietteria online. "Ci saranno tanti scrittori importanti ma anche tanti giovani scrittori, è importante dare spazio non solo ai big, ma anche prendersi dei rischi di fare qualcosa di nuovo che racconta qualcosa che non è stato raccontato" ha spiegato Benini.

"Il Salone Internazionale del Libro di Torino è un appuntamento imprescindibile per la cultura italiana ed europea. Ogni anno questo evento conferma il suo ruolo di catalizzatore di idee, di luogo di confronto tra autori, editori e lettori e di vetrina per la produzione editoriale" ha detto il ministro Alessandro Giuli, che avrebbe dovuto essere presente ma non ce l'ha fatta e ha inviato un messaggio.

I Paesi Bassi sono il Paese ospite, la Campania la regione e per sottolineare il peso di questa presenza a Torino è arrivato il governatore Vincenzo De Luca.





