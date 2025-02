Filippone confermato alla guida della Femca Cisl

Giuseppe Filippone, è stato confermato, con 39 voti su 41, alla guida della Femca Cisl Torino-Canavese, al termine del VII congresso della federazione che si è svolto all'hotel Gallia di Pianezza, alle porte di Torino. Eletti in segreteria anche Elena Zeppola e Vincenzo Palermo. Ai lavori hanno partecipato i segretari nazionale e regionale della Femca Cisl, Lorenzo Zoli e Gabriella Pessione, e il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco. Slogan dell'assise congressuale della federazione territoriale che raggruppa i lavoratori del settore chimico, gomma plastica, tessile ed energia e che conta in provincia di Torino più di 1.400 iscritti: "Le parole del cambiamento tra innovazione e sostenibilità.

Filippone, 58 anni, torinese, perito chimico, al vertice della Femca Cisl torinese da quasi 7 anni, è da circa un anno e mezzo anche componente di segreteria della federazione regionale. "Dobbiamo essere ancora più presenti nei luoghi di lavoro, gestire le crisi in atto e soprattutto i grandi cambiamenti che stanno trasformando profondamente il nostro tessuto industriale. È nostro compito cercare modi e iniziative nuove per aggregare i giovani che sono il nostro futuro" ha detto dopo il voto.



