Compagnia San Paolo, un miliardo nel piano 2025-2028

Ammontano a un miliardo di euro le risorse che la Compagnia di San Paolo mette in campo per le attività filantropiche fino al 2028. Lo prevede il piano strategico che guiderà le azioni della Fondazione nei prossimi quattro anni: 700 milioni saranno destinati al cambiamento sistemico e progetti di impatto, 160 milioni all'attività filantropica e alla realizzazione di progetti diretti di grande portata, come il restauro del complesso della Cavallerizza Reale di Torino, 140 milioni ai Fondi nazionali, filantropici e progetti futuri. "Il Piano rappresenta un concreto esercizio di programmazione strategica con al centro i valori fondamentali delle persone e delle comunità, coerentemente con la missione storica della Fondazione" ha spiegato il presidente Marco Gilli.

La Compagnia aspetta l'esito della trattativa con il Mef sul tetto di un terzo del patrimonio che le fondazioni devono rispettare rispetto agli investimenti nelle banche conferitarie.

"Siamo fiduciosi di poter conservare le azioni di Intesa Sanpaolo", ha affermato Gilli. "I colloqui li porta avanti l'Acri perché riguardano tutto il sistema delle fondazioni.

Osserviamo che c'è un valore ad avere le fondazioni nell'azionariato, che riguarda non solo la stabilità, ma addirittura la sicurezza nazionale. In secondo luogo noi non abbiamo comprato altre quote, ma l'incremento della percentuale deriva dallo straordinario andamento della banca. Terzo, abbiamo una buona gestione di un portafoglio molto diversificato. Per questo siamo fiduciosi che si troverà una soluzione". Il valore di mercato complessivo del portafoglio di attività finanziarie della Compagnia è pari a 10,8 miliardi di euro al 12 febbraio.

La componente strategica vale circa 5,2 miliardi, dei quali 4,5 miliardi rappresentati dalla partecipazione in Intesa Sanpaolo.

Sul rinnovo della governance di Intesa Sanpaolo Gilli ha ricordato che "non sono ancora iniziate le interlocuzioni. Il piano deve essere approvato dalla Bce, l'auspicio è che l'autorizzazione arrivi entro fine mese".



