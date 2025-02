Champions: Motta, ci basta un pari ma mai giocato per questo

"E' sufficiente un pareggio e noi abbiamo pareggiato tanto, ma siamo mai scesi in campo per questo risultato: abbiamo l'opportunità di centrare un obiettivo e vogliamo meritarci gli ottavi": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il ritorno della sfida contro il Psv nei play-off di Champions League dopo la vittoria per 2-1 allo Stadium.

"Fino ad oggi, è la partita più importante, anche perché altrimenti finisce la nostra competizione - continua in conferenza stampa - e servirà una prestazione completa: dovremo capire i momenti, anche quando loro attaccheranno perché giocano in casa". Infine uno sguardo sulla situazione in infermeria: "Cambiaso è a disposizione, mentre Douglas Luiz non sarà con noi" risponde l'allenatore bianconero.



