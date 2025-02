Asl To3, riparte campagna screening gratuito per l'epatite C

Saranno due, il 22 febbraio e il 2 marzo, le giornate che la Asl To3 dedica allo screening gratuito per l'epatite C, con accesso diretto negli ospedali di Rivoli, Venaria Reale, Pinerolo, Orbassano, Susa e Collegno. Riparte così la campagna iniziata a maggio del 2022 che ha coinvolto fino a ora 130mila persone.

Grazie allo screening sono stati individuati 60 persone positive ai test di ricerca anticorpale (0.3%), di cui 29 confermati positivi all'epatite C, tutti presi in carico dal centro specialistico di riferimento. Ad oggi risultato completamente guariti 16 pazienti, mentre gli altri sono ancora in cura.

Il test è gratuito per tutti i residenti e per tutti gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio dell'Asl To3 nati tra il 1969 e il 1989. Non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi nelle date e negli orari di apertura, mostrando la propria tessera sanitaria.

Il test è offerto una volta sola: chi ha già eseguito il test fra il 2022 e il 2024 in questa fase non potrà ancora ripeterlo.

Gli orari per lo screening sono: sabato 22 febbraio, dalle 8.30 alle 11.30, negli ospedali di Rivoli, Pinerolo, Susa e Collegno.

Sabato 8 marzo, dalle 8.30 alle 11.30 a Rivoli, Pinerolo, Venaria Reale e nel poliambulatorio di Orbassano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA