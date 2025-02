Torino, nel 2024 117.700 multe coi T-Red, ricorsi per lo 0,7%

Nel 2024 le multe emesse per infrazioni rilevate dai 13 semafori T-Red di Torino sono state 117.723, dalle 506 dell'impianto di corso Regina Margherita alle 41.747 di quello fra i corsi Vittorio Emanuele II, Inghilterra e Castelfidardo. I ricorsi sono stati 823, pari allo 0,7% delle sanzioni, di cui 154 accolti (0,13%), 268 respinti e 401 in attesa di decisione. A illustrare i dati in Consiglio comunale, è stato l'assessore alla polizia locale, Marco Porcedda, in risposta a un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, che contesta da tempo la segnaletica di alcuni impianti.

"Si continua a dire che le sanzioni servono a fare cassa - ha replicato Porcedda - ma vorrei far rilevare che non vengono emesse in libertà, ma seguono delle violazioni e mi aspetterei che questo venisse evidenziato, soprattutto dalla parte politica che il consigliere rappresenta. A dimostrazione di questo - ha rimarcato - c'è il numero dei ricorsi, lo 0,7% del totale, che mi fa pensare che la quasi totalità delle sanzioni vengano riconosciute come corrette da chi le prende".

"Può darsi che in qualche incrocio - ha continua to l'assessore - possa esserci qualche segnaletica che possa essere migliorata. Se così fosse, saremmo ben lieti di saperlo, ma ad oggi tutti i sopralluoghi effettuati dopo le segnalazioni hanno dato come riscontro che sono idonee e rispettano la normative".

Una risposta che non ha soddisfatto il consigliere Firrao, il quale si è chiesto "come sia possibile che ci siano T-Red che fanno poche centinaia di multe e altri decine di migliaia, oltre 41.000 fatte da un solo impianto con sanzioni per oltre 1.120.000 euro. Non è pensabile - ha sottolineato - che in una parte di città i torinesi non sappiano guidare e nell'altra si", ha osservato, affermando che "la realtà è che il numero di multe è inversamente proporzionale alla qualità della segnaletica.

Chiederemo nuovamente che venga adeguata alle norme vigenti e, se non bastasse, chiederemo l'intervento del prefetto con un esposto".



