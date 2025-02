Sindaco Saluzzo, fondi Pnrr per 'stagionali' bloccati a Roma

Il sindaco di Saluzzo Franco Demaria scrive alla Regione Piemonte e al prefetto di Cuneo per sollecitare lo sblocco dei fondi ministeriali, derivanti da Pnrr, per i progetti di accoglienza dei lavoratori stagionali.

Da anni il distretto frutticolo saluzzese, in provincia di Cuneo, si distingue per un modello di accoglienza "diffusa" costituito da soluzioni abitative in una decina di comuni della zona, che consentono di ospitare fino a 127 lavoratori agricoli stagionali in cerca di un alloggio. Ogni anno nel Saluzzese sono circa 4.000 i lavoratori stagionali africani che arrivano per lavorare nel settore della raccolta della frutta.

Nonostante gli incontri e le rassicurazione dell'agosto scorso da parte del commissario prefettizio Maurizio Falco, i fondi Pnrr destinati ai progetti per le accoglienze diffuse e i servizi di assistenza agli stagionali non sono ancora stati sbloccati.

Si tratta di oltre 1 milione e 700mila euro assegnati a Saluzzo (come comune capofila) nel marzo del 2023 per il rafforzamento della rete per l'integrazione e l'alloggiamento dei lavoratori africani, e inserito come uno dei primi cinque in graduatoria nei progetti finanziati dal Pnrr per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA