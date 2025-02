Salone del Vino, a Torino 500 cantine 60 masterclass gratuite

Più di 500 cantine, oltre 60 masterclass gratuite, un'unica location, le Ogr, e alcune novità come la collaborazione con i Maestri del Gusto, uno spazio dedicato a CioccolaTo, una sezione riservata alle cantine italiane che si sono distinte per la sostenibilità e le sperimentazioni in vigna e una alle cantine artigiane del Piemonte. Per l'edizione 2025, la terza, si amplia e si arricchisce il Salone del Vino di Torino, in programma dal primo al 3 marzo e anticipato da una settimana di eventi del Salone Off, una cinquantina in 4 sedi dal 24 febbraio.

La mission dell'evento - spiegano gli organizzatori della rassegna, presentata oggi in Municipio a Torino - è di "raccontare il patrimonio vitivinicolo del Piemonte analizzando anche i nuovi trend e le sfide future". Oltre alle degustazioni e alle masterclass, sono in programma numerosi dibattiti e talk su temi come il futuro del settore, la sostenibilità sociale del vino, i droni in vigna, l'intelligenza artificiale e le nuove tendenze dai dealcolati alle bevande nolo, come vengono chiamate quelle a basso o nullo contenuto di alcol.

Spazio, anche, a 23 associazioni di valorizzazione, consorzi di tutela ed enoteche regionali, alle grappe piemontesi e al Vermouth di Torino. La giornata conclusiva sarà dedicata a operatori e operatrici con 2mila professionisti del vino da tutta Italia e con buyer internazionali da diversi paesi europei.

Durante il Salone, le Ogr ospiteranno anche tre mostre a tema. "Un Salone che cresce negli spazi espositivi e nelle collaborazioni con il mondo del vino piemontese - sottolinea il direttore Patrizio Anisio -, permettendo ancora di più al grande pubblico di conoscere caratteristiche, peculiarità e varietà di ogni nostro vitigno. Sarà un'esperienza immersiva e partecipata".



