Nuova fermata a Serravalle, c'è l'intesa per studio fattibilità

Primo passo per la nuova fermata ferroviaria di Serravalle Scrivia (Alessandria) in prossimità del Designer Outlet e sulla linea Torino-Genova. La Giunta regionale del Piemonte ed il Comune hanno approvato la delibera che sancisce il protocollo d'intesa per la fattibilità del progetto.

Il protocollo sarà sottoscritto da Regione Piemonte, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) Comune di Serravalle Scrivia e Serravalle Outlet Mall srl.

"Un trasporto pubblico moderno - sottolinea Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture - deve tenere conto dei nuovi punti di attrazione. Per questo abbiamo condiviso e sostenuto l'iniziativa, tenendo presente che gli obiettivi sono quelli di integrare i sistemi di trasporto per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese con una modalità efficace".

Enrico Bussalino, assessore all'Autonomia, Sicurezza e polizia locale, Immigrazione, Logistica e infrastrutture strategiche, Enti locali fa notare come nuova fermata ferroviaria "potrebbe rappresentare un collegamento strategico per i numerosi visitatori e lavoratori dell'area commerciale.

Tuttavia, sarà fondamentale garantire ai serravallesi il mantenimento e il potenziamento della stazione ferroviaria nel centro del paese, poiché è un servizio essenziale per gli studenti e gli anziani".

Per il general manager di Serravalle Designer Outlet, Matteo Migani, "questo protocollo rappresenta un primo, ma significativo passo, nella direzione di un progetto importantissimo per il nostro centro perché potrebbe favorire una mobilità sostenibile e sicura di visitatori e lavoratori. E' un'infrastruttura di cui beneficerebbe il nostro Centro, ma anche la città e il territorio circostanze, grazie all'accorciamento delle distanze con le grandi città".

Per il sindaco Luca Biagioni, "nasce un accordo che consente l'avvio di un progetto utile per la cittadinanza: la nuova fermata, in aggiunta a quella esistente in centro paese, potrà, ove realizzata, garantire ulteriori servizi di collegamento veloce oggi non esistenti"



