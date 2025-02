Irama a Collisioni per la maratona di concerti del 12 luglio

Irama sarà a Collisioni in Piazza Medford ad Alba sabato 12 luglio. Dopo l'annuncio di Ghali per la sua unica data in Piemonte, Collisioni svela così il suo secondo haedliner della giornata di sabato, in collaborazione con Banca d'Alba, una maratona di concerti. Sarà possibile assistere a tutti i concerti della giornata con un ticket a partire da 39.80 com'è ormai tradizione del festival.

Dopo il tutto esaurito con il tour nei palazzetti, Irama arriva a Collisioni con uno show che spazia dai grandi successi ai brani inediti del nuovo album in uscita.

I biglietti posto in piedi e Pit Gold per la giornata di sabato 12 luglio, comprendenti il concerto di Irama, di Ghali e di tutti gli altri ospiti che verranno annunciati a breve è disponibile fin d'ora su Ticketone.it e sugli altri circuiti autorizzati.



