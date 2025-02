E' lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato dall'Uefa per lo spareggio di ritorno in Champions League di mercoledì fra Psv Eindhoven e Juventus. All'andata i bianconeri di Thiago Motta hanno vinto per 2-1. Sloveni anche i guardalinee Klancnik e Kovacic e il quarto uomo Smajc.

C'è poi uno sloveno, Borosak, anche in sala Var, mentre come Assistente Var (Avar) è stato scelto il tedesco Dankert.



