Cane lupo incatenato al tavolo, intervengono le guardie zoofile

Le Guardie Zoofile Oipa di Alessandria sono intervenute per salvare un lupo cecoslovacco, costretto a vivere legato a una catena di meno di un metro bloccato su un tavolo senza possibilità di movimento, in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Dopo l'arrivo di una segnalazione, le Guardie lo hanno sequestrato, viste le condizioni di vita. Il cane lupo era privo di microchip e ferito sul muso, con tutta probabilità a causa di un barattolo di latta lasciatogli a disposizione. Era senza cuccia coibentata per potersi riparare e senza acqua pulita per dissetarsi.

E' stato trasferito nel canile di Alessandria, per ricevere cure adeguate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA