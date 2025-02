Antonella Faccio confermata alla guida della Fir Cisl Piemonte

Antonella Faccio, tecnico della ricerca al Cnr, è stata riconfermata segretaria generale della Fir Cisl Piemonte, la federazione italiana della ricerca Cisl.

Faccio è stata rieletta all'unanimità al termine del sesto congresso regionale della federazione che si è svolto nella sede Cisl di via Madama Cristina, a Torino, alla presenza della segretaria generale nazionale Fir Cisl, Raffaella Galasso e del segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti.

Faccio sarà affiancata in segreteria regionale da Simone Ciadamidaro, ricercatore dell'Enea di Saluggia e da Giancarlo Peiretti, tecnico della ricerca del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Antonella Faccio è tecnico della ricerca al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) dal 1986, anno della sua iscrizione alla Cisl. Segretaria Regionale Fir Cisl Piemonte dal 2021 è anche delegata nazionale alla trattativa per l'Istituto Nazionale di Ricerca e Metrologia di Torino (INRiM) e componente della Rsu del Cnr Torino.

"È una grande gratificazione per me - ha detto Antonella Faccio dopo la sua rielezione - la conferma a segretaria generale della federazione regionale. Il comparto della ricerca in Piemonte è un settore complesso e articolato in tante realtà territoriali di Enti diversi. Abbiamo ottenuto nel recente triennio buoni risultati in termini di tesseramento, proporzionali ai nostri numeri e alla nostra platea. Il personale della Ricerca ha riconosciuto in Fir Cisl un sindacato nel cui profilo, nei modi e nella sostanza poter identificarsi".





