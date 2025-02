Truffa un'anziana fingendosi carabiniere, arrestato

I carabinieri di Villastellone (Torino) hanno arrestato per truffa in concorso un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, per essersi finto carabiniere, insieme a un complice, per sottrarre denaro e contanti a un'anziana. Il complice è rimasto ignoto, mentre l'arrestato è in carcere a Torino.

Il presunto militare, ha contattato sul telefono di casa un'anziana signora del paese e con voce rassicurante ha invitato suo marito a portarsi al comando di Torino in via Guido Reni per ritirare una raccomandata dell'Inps a loro intestata. L'uomo e il figlio, che nel frattempo è arrivato a casa, sono partiti in direzione Torino. Subito dopo la donna ha ricevuto un'ulteriore chiamata telefonica in cui l'interlocutore, dichiaratosi maresciallo dei carabinieri, le ha riferito che suo figlio doveva pagare una multa di 5.000 euro e che la somma doveva essere consegnata a un carabiniere che l'avrebbe raggiunta di lì a poco.

Le indagini dei militari hanno portato a individuare il presunto truffatore e a recuperare tutta, riconsegnata alla donna. Erano vari monili in oro e la somma di 4.470 euro in contanti.



