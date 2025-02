Accoltellato in stazione, corteo a Tortona per il giovane

Dopo il presidio dell'8 febbraio nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria di Tortona (Alessandria), il 'popolo' di Ange Jordan Tchombiap - il giovane camerunense di 19 anni accoltellato a morte il 30 gennaio - è tornato a chiedere giustizia. Anche con preghiere e canti, ripresi in diretta con i telefonini.

In alcune centinaia oggi hanno animato il corteo, partito sempre dal piazzale della stazione per raggiungere piazza del Duomo e la zona del Comune. Il Municipio era chiuso e i manifestanti non hanno incontrato il sindaco Federico Chiodi, come da loro richiesto.

La raccolta fondi lanciata su PayPal per provvedere alle commemorazioni di Ange in Camerun, quando la salma sarà rimpatriata, ha raggiunto intanto gli 885 euro. A quanto risulta alla comunità 'Alpi del Mare' di Isola Sant'Antonio - dove il diciannovenne era ospite - nel Paese centrafricano ci sono ancora la nonna e due fratelli.

Per l'omicidio di Ange è in carcere un giovane magrebino di 24 anni, bloccato poco dopo i fatti.



