A Novi consegnato J.Lo, cane guida per la torinese Mara

J.Lo è il cane guida - di razza Labrador - consegnato a Mara, non vedente di Piossasco (Torino). Emozione e solidarietà hanno caratterizzato la serata di ieri a Cascina La Rombetta di Novi Ligure (Alessandria), organizzata dai Lions Club Gavi e Colline del Gavi, Stupinigi 2001 e Rotary novese. Il progetto, avviato nel luglio 2023 grazie a Roberto Porcari (past president Lions Club Gavi e Colline del Gavi), è stato realizzato sotto la direzione dell'attuale presidente Alessandro Marruchi.

Dopo undici anni di servizio il pastore tedesco Brixie - precedente 'assistente' di Mara - è andato in pensione, pur rimanendo in famiglia. L'arrivo del nuovo amico a quattro zampe è essenziale per aiutare la donna a vivere con maggiore libertà e serenità. J.Lo è stata addestrata nella Scuola Cani Guida Lions di Limbiate (Monza Brianza).

"L'emozione di vedere Mara accogliere J.Lo per la prima volta - commenta, in una nota, Marruchi - è stata indescrivibile e ci rafforza nel nostro impegno a continuare a servire la comunità con passione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA