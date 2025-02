Una donna muore in ospedale dopo un incidente nel Torinese

Non ce l'ha fatta Piera Camino, 82 anni, di San Raffaele Cimena, nel Torinese, morta nella giornata di ieri per le conseguenze di un incidente avvenuto sulla provinciale 91, poco lontano da casa, nella mattinata di giovedì.

La pensionata era al volante di una Fiat Panda che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, il cui conducente è rimasto ferito in maniera non grave. La donna invece è morta all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Toccherà agli agenti della polizia locale fare luce sulla dinamica dell'incidente.



