Tenta furto di 2mila euro di cartucce per stampante, arrestato

La polizia di Alessandria ha arrestato un ventunenne per tentato furto aggravato al supermercato Esselunga: con un complice, rimasto ignoto, ha tentato di rubare cartucce per stampante per circa 2mila euro.

Grazie al personale del market e alla visione del filmato delle telecamere di videosorveglianza, è stato accertato che i due avevano prelevato dagli scaffali la merce, nascondendola in una busta per la spesa. Arrivati alle casse, le hanno oltrepassate senza riporre sui rulli quanto preso, cercando di allontanarsi. I vigilanti sono riusciti a fermare il ragazzo con la borsa, mentre l'altro è fuggito.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era già stato denunciato a inizio mese per lo stesso reato e lo stesso tipo di merce rubata, lasciando intendere un'attività illegale di rivendita di cartucce per stampante.

Convalidato l'arresto, non sono state disposte ulteriori misure.



