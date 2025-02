Fa il 112 per denunciare l'ex moglie, ma ha un arsenale in casa

Denuncia l'ex moglie per avergli sottratto il figlio, ma alla fine è lui a trovarsi in manette.

Protagonista della vicenda è un cinquantenne di San Francesco al Campo, nel Torinese, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di diverse armi illegali. Giovedì sera ha chiamato il 112, sostenendo che l'ex compagna gli aveva appena portato via il bambino.

Quando i carabinieri della compagnia di Venaria hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo, lo hanno trovato però in evidente stato di alterazione, non è chiaro se per l'abuso di sostanze. È stato poi lui stesso a consegnare alcune armi ai militari che, nel corso della perquisizione, hanno recuperato cinque fucili, un revolver e una pistola, oltre a diverse munizioni. Alcune di queste armi sono risultate rubate.

I carabinieri hanno anche accertato che in realtà il figlio minorenne non è mai stato sottratto dalla madre, con la quale l'uomo è separato già da tempo. Ora il cinquantenne dovrà rispondere di ricettazione e detenzione abusiva di armi ed è stato collocato agli arresti domiciliari.



