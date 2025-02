Trapianto multiplo a cuore fermo nell'ospedale di Cuneo

Un prelievo multiorgano con la tecnica a cuore fermo, che prevede la riperfusione del sangue negli organi, è stato eseguito nella rianimazione dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Il lungo intervento è stato coordinato da un'équipe multidisciplinare composta da professionisti dell'ospedale Molinette e del nosocomio cuneese.

A pazienti in attesa sono andati quattro organi: cuore, fegato ed entrambi i reni, oltre alle cornee.

"Un evento straordinario che accade qui per la seconda volta" ha sottolineato il direttore generale del Santa Croce e Carle, Livio Tranchida -. L'équipe delle Molinette e le nostre strutture di cardiochirurgia e cardioanestesia unite per una finalità comune. Questo è ciò che genera valore nella sanità pubblica: attraverso questa donazione noi daremo speranza di vita ad altre persone".



