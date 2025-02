Torna il Salone del vermouth al Museo del Risorgimento

Torna il Salone del vermouth, in programma al Museo Nazionale del Risorgimento, in piazza Carlo Alberto, sabato 22 e domenica 23 febbraio. Torino sarà teatro di 'esclusive guest' in selezionati cocktail bar, cene con menu degustazione ad hoc e visite guidate in musei simbolo della città. Come lo scorso anno, saranno protagonisti il Museo Carpano, che ospiterà masterclass e degustazioni di vermouth in abbinamento a tour dello spazio espositivo, da mercoledì a venerdì, e il Museo Lavazza, dove le visite, previste anche in questo caso dal mercoledì al venerdì, saranno seguite da una degustazione di vermouth in purezza e in miscelazione con il caffè.

Lunedì 17 febbraio, dalle 17 alle 18.30, da Piano35 Lounge Bar si terrà la tavola rotonda che darà ufficialmente il via alla seconda edizione del Salone: "Cosa cambia perché nulla cambi: il Vermouth tra secoli di storia e il mercato del domani". L'incontro metterà sotto i riflettori lo spirit nato a Torino nel 1786 e ne analizzerà lo stato di forma nel mercato di oggi, le potenzialità e i possibili sviluppi futuri. Tanti saranno i temi oggetto di approfondimento: la storia del Vermouth di Torino dalle sue origini fino all'introduzione nella miscelazione, le potenzialità del prodotto nel consumo di drink a bassa gradazione alcolica (low alcohol) da parte delle nuove generazioni, l'importanza di un bartender preparato per la realizzazione di un vermouth cocktail a regola d'arte, il mercato dello spirit in grande distribuzione organizzata, con l'intervento di Nielsen, il ruolo del Consorzio del Vermouth di Torino e i motivi che hanno portato alla nascita del Salone del Vermouth.



