San Valentino, Nicco riceve una coppia sposata da 68 anni

In occasione della festa di San Valentino il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha accolto a Palazzo Lascaris Lucia Barbero e Giacomo Trucco, "coppia sposata da 68 anni e innamorata da oltre 70, quale simbolo del giorno dell'amore: un esempio di coppia piemontese che può insegnarci tante cose".

Novantuno anni lui, originario di Savigliano e primo di quattordici fratelli, tre anni in meno lei, originaria di Marene, appena sposati hanno lasciato la provincia di Cuneo per trasferirsi prima a Villanova e poi a Poirino, dove vivono.

Ripercorrendo gli anni trascorsi insieme hanno sottolineato l'importanza del rispetto reciproco, della capacità di sopportazione nei momenti più critici e del dialogo costruttivo per far fronte ai problemi quali ingredienti per far durare un amore.

In ricordo dell'incontro, Nicco ha consegnato alla coppia una pergamena "con le più sincere felicitazioni per la salda e duratura unione e con i più fervidi auguri per una vita piena di amore e serenità".



