Polizia locale di Torino sequestra 181 abiti contraffatti

La polizia locale di Torino ha sequestrato 181 abiti contraffati e ha denunciato una persona, residente nel quartiere Barriera di Milano, per commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. Tra le ipotesi investigative quella che la merce potesse essere venduta al mercato di Porta Palazzo.

L'operazione era stata preceduta lo scorso dicembre da un altro sequestro, quando gli agenti dei comandi di Porta Palazzo e di Aurora avevano scoperto in un appartamento alla periferia nord di Torino 28 capi già contraffatti con tanto di marchio, 27 capi ancora da marchiare, 601 accessori vari riportanti i marchi come cerniere e ganci, 2.577 marchi di varie case di moda pronti per essere applicati su capi. Nell'occasione vennero sequestrate anche due macchine per cucire e due persone erano state indagate a piede libero per la contraffazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA