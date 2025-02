Piemonte sesto in Europa per attrazione investimenti esteri

Il Piemonte conferma il proprio ruolo in sesta posizione tra le regioni europee di grandi dimensioni per la sua strategia di attrazione degli investimenti esteri. Per la prima volta, nello stesso report viene premiata anche la città di Torino, che, a pochi mesi dalla nomina a Capitale europea dell'Innovazione, fa il suo ingresso in classifica come sesta grande città europea per la migliore strategia di attrazione di investimenti. A riferire della nuova edizione del rapporto "European Cities and Regions of the Future 2025" del Financial Times, è la Regione Piemonte, in una nota.

"Questo successo - si legge nel comunicato - è il coronamento di un lavoro a più mani grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, tutto il sistema camerale, la Città di Torino e Ceipiemonte. Una collaborazione che vedrà tornare il Piemonte ad esempio al Mipim di Cannes dall'11 al 14 marzo. A confermare l'attrattività del Piemonte è Ernst & Young, che nell'Attractiveness Survey Italy 2024 ha riconosciuto la regione come la seconda italiana per numero di investimenti esteri, grazie alla posizione strategica e alla presenza di alcuni dei distretti industriali più competitivi a livello internazionale.

"È un impegno che prosegue e che stiamo portando avanti con particolare attenzione ai settori strategici. In quest'ottica nelle prossime settimane è prevista una missione di sistema in Michigan per incontrare imprese, istituzioni e finanziatori con cui attivare sinergie all'interno del settore automotive" dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano. "La notizia conferma che il percorso intrapreso va nella giusta direzione" afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

"Questo nuovo riconoscimento, come sistema camerale piemontese, ci stimola a lavorare con sempre maggiore impegno sui fattori che possono incrementare l'attrattività della nostra regione" commenta Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte. Per Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino: "Proprio dai maggiori e più prestigiosi interlocutori internazionali arriva la conferma del fatto che il nostro lavoro comune va nella giusta direzione". "Questo nuovo riconoscimento corona un anno record per le attività di attrazione investimenti " dichiara Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte.



