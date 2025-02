I primi due bambini malati oncologici in arrivo a Torino dalla Striscia di Gaza, insieme alle loro famiglie, sono stati accolti questa notte all'ospedale pediatrico Regina Margherita.

L'ospitalità, nell'ambito di Food for Gaza, vedrà oggi un incontro in ospedale, in cui il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sarà al Regina Margherita per dare loro il benvenuto e incontrare i medici che li avranno in cura.





