Da antiquario sequestrate pelliccia leopardo e statue d'avorio

In negozio di antiquariato vendevano statuine in avorio, ma anche una pelliccia di leopardo e un giubbotto con inserti di pelliccia di leopardo. La merce, priva della documentazione Cites (Convention on International Trade of Endangered Species, la convenzione sul commercio delle specie in via di estinzione), è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale di Biella.

I carabinieri hanno denunciato i proprietari dei beni e degli indumenti e il titolare del negozio.



