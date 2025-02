CioccolaTò pronta a invadere Torino, dalla piazza ai musei

'Sua Eccellenza è il cioccolato'.

Ritorna a Torino con questo slogan e con una veste tutta nuova Cioccolatò. Dal 27 febbraio al 2 marzo, avrà come centro nevralgico piazza Vittorio Veneto, ma coinvolgerà musei e palazzi storici della città per workshop, incontri e dibattiti guidati da autorevoli nomi del panorama culturale e dolciario italiano. In tutto 70 eventi. L'edizione 2025 è stata presentata presso il Circolo dei Lettori di Torino, Saranno circa 50, tra nomi celebri e realtà di nicchia, i produttori di cioccolato in piazza Vittorio Veneto. Tra gli espositori, 13 Maestri del Gusto. Gli oltre 70 stand, dal design rinnovato, si snoderanno nei due lati della piazza e culmineranno in uno spazio, La Casa del cioccolato, palcoscenico per talk e degustazioni.

"L'evento CioccolaTò 2025, realizzato grazie a un ampio lavoro di squadra con enti, fondazioni, partner e associazioni di categoria, sarà una grande sorpresa per tutti. Una festa diffusa per il pubblico e per i turisti un nuovo ottimo motivo per venire a Torino" dice Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. "Un'edizione dal format completamente rinnovato. La manifestazione si concentra sulla qualità e sulla valorizzazione dell'artigianato, offrendo ai visitatori un'esperienza unica attraverso degustazioni, laboratori e iniziative culturali che metteranno in risalto le molteplici sfaccettature del cioccolato" aggiunge Domenico Carretta, assessore ai Grandi Eventi della Città di Torino. "Si dice che con la cultura non si mangia - commenta Marina Chiarelli, assessore al Turismo della Regione Piemonte - ma in realtà proprio il cioccolato dimostra il contrario: grazie a questa nostra grande tradizione noi possiamo contare su una grande industria che ha creato nel tempo un valore aggiunto culturale sociale ed economico. La manifestazione assume un valore ancora più forte grazie al coinvolgimento di musei importanti come i Musei Reali, il Museo del Risorgimento e il Museo del Cinema".

CioccolaTò 2025 è un progetto promosso e sostenuto da Camera di commercio e Città di Torino organizzato da Turismo Torino con il supporto di Regione Piemonte, con il contributo di Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, in partnership con Iren e con le associazioni di categoria (Ascom, Epat, Confesercenti, Casartigiani, Cna Torino, Confartigianato, Api, Coldiretti).





