Casale, la madre di Cecilia Sala ha incontrato il sindaco

Visita a sorpresa. al municipio di Casale Monferrato (Alessandria) di Elisabetta Vernoni, la madre di Cecilia Sala, la giornalista incarcerata in Iran dal 19 dicembre 2024 e ritornata in Italia l'8 gennaio.

Lo fa sapere il sindaco Emanuele Capra, spiegando che Vernoni "ha tenuto a portare di persona i suoi ringraziamenti per la vicinanza che la comunità casalese, sua città di origine, le ha dimostrato in questa dolorosa vicenda".

Nelle parole del suo racconto di quei giorni il primo cittadino ha potuto rivivere lo strazio di un genitore nel temere per la vita di un figlio; il sollievo quando le cose volgevano al meglio; la forza, la dignità e la signorilità di una grande donna "che ha affrontato un'esperienza terribile in maniera ammirevole. Sono orgoglioso - conclude il sindaco Capra - che la città di Casale sia rappresentata da persone come Elisabetta".



