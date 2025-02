Associazione Autismo Help lancia la sfida dell'inclusività

Dopo l'edizione dello scorso anno, con la partecipazione di una ventina di istituti scolastici della Granda, l'associazione Autismo Help ripropone l'iniziativa "Un Mosaico di Classe!". "Una nuova ed avvincente sfida di creatività e inclusività - spiegano gli organizzatori - rivolta ai bambini e agli insegnanti delle scuole dell'infanzia e della primaria della provincia di Cuneo".

Anche per l'edizione 2025 l'attività proposta arriva a conclusione di un percorso di sensibilizzazione promosso dall'associazione, che da 25 anni si occupa della tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie. Quest'anno, i bambini e i ragazzi delle scuole aderenti saranno chiamati a realizzare il loro mosaico in cui rappresentare il proprio "gioco dell'amicizia".

Il progetto vivrà la sua seconda fase nelle prossime settimane, quando verrà allestita una mostra nella quale verranno esposti gli elaborati ammessi. Seguirà la cerimonia di premiazione con tutti i partecipanti all'iniziativa.

Il progetto, approvato dal Miur, è realizzato con il sostegno del Centro di Servizio Società Solidale di Cuneo e la collaborazione di Asl CN1 e C.a.s.a. (Centro Autismo e Sindrome di Asperger) di Mondovì.



