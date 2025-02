Accusato di abusi su figlia della compagna, 50enne arrestato

Avrebbe abusato della figlia, ora maggiorenne, della sua ex compagna per anni un cinquantenne arrestato dalla polizia ad Asti, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale.

L'uomo è accusato di maltrattamenti, violenza sessuale e riduzione in schiavitù. Vittime la sua ex compagna e la figlia, che, secondo gli inquirenti, ha subito violenze fin da quando aveva dodici anni.

Il cinquantenne avrebbe, infatti, abusato delle condizioni di fragilità della convivente e della ragazza, costringendole a un continuo isolamento sociale e a una vita fatta di violenze fisiche e psichiche.

A salvare le due donne, alcuni mesi fa, una persona che le aveva conosciute per caso, ma che si era accorto immediatamente di quanto stesse accadendo. Si era presa cura di loro, liberandole e permettendo così che si rivolgessero alle forze dell'ordine.

Durante le indagini, coordinate dalla Procura di Asti e che non sono ancora concluse, sono state sentite diverse testimonianze e ci sono state delle perquisizioni.

L'uomo dopo l'arresto si è avvalso della facoltà di non rispondere alla domande del gip e ora si trova nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.



