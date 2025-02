A Omegna il 'museo moca', celebra la storia del casalingo

Il Museo del casalingo di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), che dal 1998 accoglie circa tremila oggetti di aziende del settore nate nel territorio del Cusio, tra cui Bialetti, Lagostina, Girmi e Alessi, ha un nuovo allestimento. L'inaugurazione del rinnovato spazio espositivo, chiamato "moca, museo omegnese del casalingo", sarà il 15 febbraio alle 11.

Lo spazio è stato rinnovato, trasformandosi in un museo immersivo e multimediale, grazie a un finanziamento della Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura, ottenuto tramite bando Pnrr. E' stata allestita una sala digitale nella quale i visitatori potranno assistere e prendere parte a uno spettacolo multimediale interattivo, scritto da Matteo Severgnini e messo in scena da auroraMeccanica, che rende omaggio alla storia industriale del territorio. Il primo piano del museo ospita invece l'archivio aperto, una collezione di oggetti casalinghi provenienti dalle aziende cusiane.

"Il nuovo museo moca sarà un luogo di esperienza e aggregazione, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo" dichiara Tarcisio Ruschetti, presidente della Fondazione Parco, che gestisce il Parco della Fantasia Gianni Rodari all'interno del quale ha sede anche il moca. "Il moca è il nuovo strumento della fondazione per raccontare ma soprattutto per sperimentare in prima persona il potere della creatività" aggiunge il direttore Alberto Poletti.



