UniTo, nasce ricerca per terapie antitumorali meno tossiche

Nasce un nuovo laboratorio di ricerca all'Università di Torino per sviluppare terapie antitumorali meno tossiche e più efficaci. Marta Serafini, 33 anni, è la ricercatrice UniTo che si è aggiudicata un finanziamento Airc da un milione di euro per cinque anni.

I fondi, destinati a ricercatori di eccellenza con esperienza internazionale, permetteranno a Serafini di sviluppare un progetto innovativo in ambito oncologico al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.

La sua ricerca si concentrerà sulla progettazione di potenziali farmaci antitumorali capaci di attivarsi selettivamente nei tumori, sfruttando i bassi livelli di ossigeno tipici delle neoplasie. Un approccio che, se si rivelasse efficace, porterebbe a un duplice obiettivo: ridurre le tossicità elevate attualmente associate ad alcune terapie antitumorali e delineare una nuova strategia per lo sviluppo di farmaci antitumorali più specifici e meno tossici.

"I farmaci oncologici oggigiorno sono incommensurabilmente migliori rispetto al passato per efficacia e sicurezza. Eppure, molto di più si può fare e il mio progetto mira a sviluppare dei farmaci intelligenti, che si formano ed agiscono solo dentro al tumore, amplificando quindi il loro effetto ma risparmiando i tessuti sani", spiega Serafini.

Marta Serafini è nata a Gattinara (Vercelli) e si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all'Università del Piemonte Orientale. Dopo il dottorato si è trasferita a Oxford, dove ha approfondito le sue conoscenze nell'ambito della chimica farmaceutica e della biologia, lavorando specificatamente sull'ipossia tumorale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA