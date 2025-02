'Ucciso da fuga ammoniaca', striscione per 19enne a Torino

Azione la scorsa notte a Torino degli studenti dei Collettivi Autorganizzati Universitari che hanno voluto ricordare Patrizio Spasiano, il 19enne morto il 9 gennaio in un'azienda di Gricignano vicino Aversa, in provincia di Caserta.

Piazza Santa Giulia, luogo noto della movida torinese, è stata rinominata con un cartello piazza Patrizio Spasiano ed è stato appeso vicino alla Mole Antonelliana uno striscione con scritto con scritto 'Silenzio = complicità. Istituzioni complici di chi uccide sui posti di lavoro. Verità e giustizia per Patrizio Spasiano'.

"Tra le strade della nostra città continuerà a vivere il nome di Patrizio Spasiano, che lo scorso gennaio è stato ucciso sul posto di lavoro da una fuga di ammoniaca - si legge nella nota dei collettivi - Non permetteremo che un ragazzo come noi, che stava costruendo il proprio futuro, venga dimenticato.

Sosteniamo l'appello della famiglia di Patrizio: vogliamo verità e giustizia".



