Rapinarono a settembre un minimarket, arrestati due uomini

Lo scorso 27 settembre, impugnando una pistola, si erano fatti consegnare dal proprietario di un minimarket di via Madama Cristina, a Torino, l'intero incasso, poco più di mille euro. Nei giorni scorsi i due rapinatori sono stati identificati dai carabinieri della stazione San Salvario, dopo aver analizzato i filmati delle telecamere del market.

Si tratta di un nordafricano di 34 anni e di un italiano di 35 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti per reati simili.

Nell'esercizio commerciale erano entrati uno a volto coperto e l'altro a viso scoperto, ma con il cappuccio della felpa indossato. Avevano puntalo la pistola al volto del titolare, poi, dopo aver preso il bottino, si erano fatti consegnare le chiavi del punto vendita e avevano chiuso dentro l'uomo e un suo collaboratore, per evitare che le due vittime li seguissero. La pistola, una scacciacani senza il tappo rosso, e il passamontagna utilizzati per commettere la rapina, erano stati trovati dentro un bidone dell'immondizia nel parco del Valentino.

L'uomo a volto coperto aveva alcuni particolari che non sono sfuggiti agli investigatori: due tatuaggi sulla mano sinistra e un dito ferito con della garza attorno.

Uno degli autori della rapina è stato arrestato grazie all'intervento di due carabiniere che, libere dal servizio, hanno notato l'uomo passeggiare, di notte, tra le vie del quartiere.



