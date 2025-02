Intesa Sanpaolo sostiene progetto Regina Margherita-Sant'Anna

Potenziare la formazione avanzata e le infrastrutture e i servizi dedicati a donne, bambine e bambini per rafforzare due eccellenze della sanità torinese, l'ospedale infantile Regina Margherita e il presidio ospedaliero Sant'Anna. E' l'obiettivo di un progetto che si avvale del contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Intesa Sanpaolo pari a oltre 5 milioni di euro, e un co-finanziamento congiunto di Adisco Sezione Piemonte Odv e della Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus.

"Il potenziamento di infrastrutture e servizi all'ospedale infantile Regina Margherita e al presidio ospedaliero Sant'Anna con un progetto che coniuga eccellenza clinica, innovazione tecnologica e formazione avanzata è fondamentale non solo per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria a donne e bambini, ma anche per rafforzare la formazione", commenta il rettore Stefano Geuna.

"Le nostre iniziative in ambito sanitario non solo proseguiranno, ma saranno ulteriormente potenziate nel nuovo piano strategico, seguendo una direzione chiara: investire in protocolli sperimentali e nello sviluppo di soluzioni multidisciplinari che si avvalgano delle nuove tecnologie e che possano evolversi in modelli replicabili, pronti per essere adottati su larga scala, a beneficio delle strutture sanitarie e dei pazienti" spiega Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

"Gli elementi fondanti di questa iniziativa - attrezzature d'avanguardia, rimodulazione dei percorsi e dei luoghi di degenza e alta formazione - si innestano in un unico grande disegno che può fare da apripista per moltiplicare le opportunità di crescita dell'intero ecosistema sanitario" aggiunge Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia di San Paolo.

"Questa donazione di Intesa Sanpaolo alla sanità piemontese sostiene un'iniziativa che rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche, private e non profit", sottolinea Paolo Bonassi, chief social impact officer di Intesa Sanpaolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA