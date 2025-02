Fondo Formazione Occupazione da 20 milioni sosterrà gli orafi

Dopo l'incontro nella sede della Provincia di Alessandria il 6 febbraio, il Tavolo orafo si è aggiornato, oggi, con un confronto a Torino.

"Con uno sforzo non indifferente abbiamo deciso di permettere l'accesso al Fondo da 20 milioni anche al settore orafo. Non vogliamo che la crisi impatti su un comparto strategico. Per questo mettiamo in campo strumenti innovativi, capaci di garantire non solo un sostegno economico, ma soprattutto opportunità di crescita e riqualificazione per i lavoratori". Lo ha annunciato il vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino al Tavolo, cui hanno partecipato anche il collega alla Logistica e Infrastrutture Enrico Bussalino, i consiglieri Silvia Raiteri e Domenico Ravetti, i sindaci Maurizio Oddone (Valenza) e Corrado Tagliabue (San Salvatore Monferrato), sindacati, associazioni datoriali, attori economici e sociali del territorio.

Il Fondo, finanziato attraverso il Programma GOL, prevede un'integrazione salariale per chi percepisce un ammortizzatore sociale, purché acceda a percorsi di riqualificazione professionale con un'indennità di partecipazione fino a 600 ore per il primo ciclo.

"Come amministrazione valenzana abbiamo portato la nostra voce, la nostra esperienza delle dinamiche del settore e la conoscenza del territorio a supporto di chi - commenta il sindaco Oddone - ha l'onere di lavorare per una risoluzione di questo momento che alcune realtà stanno attraversando. Restiamo a disposizione della Regione per qualsiasi iniziativa positiva".

Il Comune di Valenza sta lavorando per portare altre attività a fare impresa sul territorio. "Abbiamo accelerato - aggiunge Oddone - lo sviluppo del marketing territoriale e dei trasporti". E' notizia di questi giorni dell'interessamento di 2 aziende per altrettanti insediamenti, che porterebbero circa 500 posti di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA