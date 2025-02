Diocesi Alessandria nella mostra 'Custodi della Memoria'

Libri, documenti inediti, preziosi manoscritti e carte storiche sulla vita religiosa e civile di Alessandria, con focus sulle figure di grandi santi locali come Baudolino, patrono della città, e papa Pio V, finora unico pontefice di origini piemontesi, sono esposti nella mostra 'Custodi della Memoria' fino all'11 aprile nella Biblioteca Civica per gli 850 anni della Diocesi.

Tra le curiosità più interessanti, i biglietti d'ingresso che nel primo Novecento permettevano la salita al campanile della Cattedrale, oltre a Messali e Bibbie.

Sempre la Diocesi - con Fondazione Cassa di Risparmio, Comune e Palazzo del Governatore - propone il 21 e 22 febbraio a Palatium Vetus il convegno 'Fondare una Città, fondare una Chiesa. Alle origini di Alessandria'. L'appuntamento è patrocinato da Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Regione Piemonte, Upo e Istituto Storico Italiano per il Medioevo.





