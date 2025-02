Cartier nel Casalese, sindaco 'opportunità per tutto Monferrato'

"Uno stabilimento Cartier è un'opportunità per la vicina Valenza, che premia la grande competenza e professionalità maturate in decenni di tradizione orafa. Ma anche per noi casalesi. Come già successo per Bulgari, chi desidererà stabilirsi sul territorio potrà scegliere anche la nostra zona".

Così Emanuele Capra, sindaco di Casale Monferrato (Alessandria), dopo la visita privata di ieri al 'New Cartier Manufacturing Plant'. Con lui il presidente della Regione Alberto Cirio, il vicepresidente Elena Chiorino, l'assessore Enrico Bussalino e il vicesindaco di Valenza Luca Rossi.

"Avere uno stabilimento come Cartier a 15-20 chilometri di distanza - puntualizza il primo cittadino casalese - è un valore aggiunto per tutto il Monferrato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA