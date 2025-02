Adunata degli alpini, a Biella scuole chiuse due giorni

Biella lavora a pieno regime all'Adunata nazionale degli alpini che si terrà nel prossimo maggio. Sarà prevista una "area pedonale alpina" dove sarà vietata la sosta e la circolazione dei veicoli dal 9 all'11 maggio. Scuole, asili nido, infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nel Comune di Biella, saranno chiuse nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 maggio.

Per quanto riguarda i trasporti sarà stilato un piano ad hoc per il servizio pullman. Previsti servizi navetta. Saranno potenziate anche le corse dei treni.

Inoltre il vicesindaco Sara Gentile sta lavorando su più fronti anche per garantire offerta culturale e promozione turistica territoriale. L'Associazione Città Creativa Unesco sta programmando, di concerto con gli Alpini, un'installazione per un'ampia promozione territoriale.

"Siamo in linea con i tempi sulla tabella di marcia - spiegano il sindaco Marzio Olivero, la vice Sara Gentile e l'assessore Edoardo Maiolatese -. Tutti gli attori coinvolti stanno collaborando in modo sinergico a questa straordinaria macchina organizzativa. I nostri uffici stanno spendendo un encomiabile impegno quotidiano nello svolgimento di tutta la mole di lavoro richiesto".



