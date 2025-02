Un cuore di fiori per San Valentino in piazza Castello

In piazza Castello, fino al 17 febbraio, un'opera d'arte naturale, realizzata dall'Associazione fiorai di Ascom con oltre 300 fascine di rami di betulla intrecciati, simbolo di connessione e armonia, accoglie gli innamorati e tutti coloro che vogliono lasciarsi avvolgere dalla magia di San Valentino.

"L'amore è un legame che si intreccia, cresce e resiste nel tempo, proprio come i rami di betulla di questa installazione.

Anche quest'anno, grazie alla creatività e alla passione dei fiorai torinesi, offriamo alla città un simbolo iconico per questa festa. Un luogo in cui fermarsi, riflettere e condividere un momento speciale" sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom Confcommercio Torino e provincia. "Invitiamo a scegliere fiori freschi, meglio se locali o italiani, e a rivolgersi con fiducia ai fiorai: non siamo solo venditori, ma interpreti delle emozioni" dice Cecilia Serafino, presidente dell'Associazione Fiorai di Ascom.



